В Баку еще на одном проспекте создана велополоса

На проспекте Гусейна Джавида для более эффективной организации транспортного потока были реконструированы дорожные полосы.

Как передает Day.Az, если ранее дорога состояла только из 4 полос для движения, то теперь на ней появились 4 полосы для автомобилей, а также полоса для микромобильности (для велосипедов и личных транспортных средств).

В результате обновленной организации дорожного движения повысилась безопасность для пользователей личных транспортных средств и велосипедистов, а также увеличена общая эффективность дорожного движения.

Отметим, что это изменение является частью процесса модернизации транспортной инфраструктуры в городе и направлено на поощрение альтернативных видов транспорта.