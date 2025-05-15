https://news.day.az/world/1752951.html Трамп представил новый слоган для президентской гонки 2028 года Президент США Дональд Трамп сказал, что подумает над возможностью пойти в 2028 году на третий срок, добавив, что его лозунгом стал бы: "Трамп-2028: сведем левых с ума". Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters.
Трамп представил новый слоган для президентской гонки 2028 года
Президент США Дональд Трамп сказал, что подумает над возможностью пойти в 2028 году на третий срок, добавив, что его лозунгом стал бы: "Трамп-2028: сведем левых с ума".
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters.
"Мне надо будет подумать о возможности четвертых выборов", - отметил американский лидер во время своего визита в Катар.
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