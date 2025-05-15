Трамп представил новый слоган для президентской гонки 2028 года

Президент США Дональд Трамп сказал, что подумает над возможностью пойти в 2028 году на третий срок, добавив, что его лозунгом стал бы: "Трамп-2028: сведем левых с ума".

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters.

"Мне надо будет подумать о возможности четвертых выборов", - отметил американский лидер во время своего визита в Катар.