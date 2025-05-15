В Турции продолжаются международные учения «Anatolian Phoenix – 2025»

В городе Конья братской Турецкой Республики продолжаются международные поисково-спасательные учения "Anatolian Phoenix - 2025" ("Anadolu Ankası - 2025").

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Согласно плану учений, сначала был проведён брифинг, на котором участникам было рассказано о правилах безопасности, предстоящих задачах и порядке их выполнения, была предоставлена необходимая информация о рельефе и климате местности, на которой будут проводиться поисково-спасательные мероприятия.

Самолёты различных стран, принимающие участие в международных учениях, выполнили летные маневры. Затем участники осмотрели районы, где будут выполнены лётные задачи.

Также в целях ознакомления с местностью были выполнены практические полёты, в ходе которых была проверена координация действий и качество радиосвязи.

Отметим, что учения продлятся до 23 мая.