В Турции продолжаются международные учения «Anatolian Phoenix – 2025»
В городе Конья братской Турецкой Республики продолжаются международные поисково-спасательные учения "Anatolian Phoenix - 2025" ("Anadolu Ankası - 2025").
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
Согласно плану учений, сначала был проведён брифинг, на котором участникам было рассказано о правилах безопасности, предстоящих задачах и порядке их выполнения, была предоставлена необходимая информация о рельефе и климате местности, на которой будут проводиться поисково-спасательные мероприятия.
Самолёты различных стран, принимающие участие в международных учениях, выполнили летные маневры. Затем участники осмотрели районы, где будут выполнены лётные задачи.
Также в целях ознакомления с местностью были выполнены практические полёты, в ходе которых была проверена координация действий и качество радиосвязи.
Отметим, что учения продлятся до 23 мая.
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