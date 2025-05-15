Университет Ускюдар планирует новые проекты с БГУ

Университет Ускюдар высоко оценивает сотрудничество с Бакинским государственным университетом и стремится реализовать множество совместных проектов в рамках этого взаимодействия.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала ректор Университета Ускюдар Назифе Гюнгёр на церемонии открытия международной конференции на тему "Медиа и коммуникационная деятельность в цифровую эпоху", приуроченной к 150-летию национальной печати Азербайджана.

Она отметила, что это сотрудничество, основанное на принципах взаимного доверия и дружбы, еще больше укрепляет связи не только в академической сфере, но и культурные и духовные узы между двумя народами.

"Отношения между Турцией и Азербайджаном не ограничиваются политическими связями. Это сотрудничество проявляется также в науке, образовании, культуре и других областях. Сотрудничество в сфере образования особенно важно, поскольку это один из главных факторов, который интегрирует нас в современный мир и формирует наше будущее", - подчеркнула ректор.

По ее словам, Университет Ускюдар и Бакинский государственный университет стремятся вместе двигаться в будущее, предпринимая совместные шаги, такие как совместные образовательные модели, программы академического обмена и научные проекты.