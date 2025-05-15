Трамп выступил против строительства заводов Apple в Индии

Президент США Дональд Трамп обратился к главе Apple Тиму Куку с необычной просьбой - прекратить расширение производственных мощностей компании в Индии, что потенциально может нарушить стратегию Apple по переносу сборки iPhone из Китая.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание MacRumors.

"У меня возникла небольшая проблема с Тимом Куком вчера", - заявил Трамп в ходе своего государственного визита в Катар. - "Он строит повсюду в Индии".

Президент объяснил свою позицию, упомянув предложение Индии о "практически нулевых тарифах" для Apple.

"Я сказал: "Тим, мы очень хорошо к тебе относимся, терпели все заводы, которые ты строил в Китае годами. Мы не заинтересованы в вашем строительстве в Индии. Индия может позаботиться о себе", - процитировал себя Трамп.

Трамп также заявил, что после их обсуждения Apple "нарастит производство в Соединенных Штатах".

Комментарии Трампа прозвучали на фоне активного роста производства Apple в Индии. В финансовом году, завершившемся в марте, объем сборки iPhone в стране достиг $22 млрд, увеличившись почти на 60% по сравнению с предыдущим годом. Эти заявления усложняют планы Apple по импорту большинства iPhone, предназначенных для рынка США, из Индии к концу следующего года.