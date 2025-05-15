Карабахский прорыв Президента Ильхама Алиева

Автор: Эмин Алиев, главный редактор АМИ Trend

На днях Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии ряда инфраструктурных и социальных объектов в Шушинском и Агдамском районах. Эта поездка - одна из сотен визитов Президента Ильхама Алиева на освобожденные территории. Наблюдая за тем, как стремительно меняется облик Карабаха и Восточного Зангезура, невозможно не восхищаться тем, с какой интенсивностью проводятся восстановительные работы. Вспоминается, как сразу после освобождения начал возрождаться исторический облик города Шуша, с каким изяществом, чувством стиля и высочайшим вкусом, с каким вниманием к деталям начал преображаться город. Начавшись в Шуше, процесс охватил весь Карабах и Восточный Зангезур.

Азербайджан не просто восстанавливает разрушенные районы - он строит принципиально новое пространство. Выверенный комплексный подход Президента Ильхама Алиева позволил в кратчайшие сроки реализовать множество самых разноплановых проектов: культурных центров, религиозных памятников, промышленных кварталов и десятки тысяч квадратных метров современного, комфортного жилья. Работы проводятся оперативно, точно и целенаправленно, как действуют обычно только те, кто знает конечную цель и заранее выстраивает стратегию по ее достижению. Масштаб реализуемых проектов - от аэропортов до новых городов и "умных деревень" - превращает освобожденные территории в полигон современной архитектуры и градостроительства, где на практике реализуется национальная модель развития, выстраиваемая Президентом Ильхамом Алиевым на протяжении последних двух десятилетий.

Это не только восстановление после войны - это архитектурное и политическое закрепление победы. И главное - торжество той самой стратегии, которую Президент Ильхам Алиев начал проводить еще тогда, когда конфликт многим казался замороженным навсегда. Подъем Карабаха, возвращение жизни в Шушу, Ходжалы, Лачын, Зангилан, в десятки сел, возведение дорог, школ, больниц, прокладка новых линий электропередачи - это не случайное следствие победы, а прямой результат долгосрочной стратегии главы государства. Победа в 2020 году не возникла из пустоты. Она была подготовлена годами методичной работы по трем направлениям, каждое из которых формировало основу будущего возвращения.

Прежде всего - армия. В начале 2000-х годов Азербайджан унаследовал слабо подготовленные, фрагментарные вооруженные силы. За два десятилетия они были трансформированы в мощную, современную армию с высокоточным вооружением, тактической гибкостью и, что особенно важно, с четкой политической вертикалью управления. Эти изменения были результатом не только финансовых вложений, но и целенаправленного институционального строительства, создания офицерского корпуса, интеграции современных стандартов и технологий, включая тесное военно-техническое сотрудничество с Турцией и Израилем.

Параллельно с военным строительством велась работа над экономикой. Азербайджан избежал ловушки ресурсной зависимости, превратив нефтегазовый экспорт в источник развития несырьевого сектора. Сформировался фонд государственного благосостояния, появились возможности для масштабных инфраструктурных инвестиций, которые стали особенно востребованы после Второй карабахской войны. Сегодня именно этот экономический фундамент позволяет финансировать восстановление Карабаха без привлечения критических долгов, с опорой на внутренние резервы.

Другим компонентом стратегии стала внешняя политика. Азербайджан - один из немногих постсоветских государств, сумевший выстроить многовекторные отношения и при этом сохранить жесткий суверенитет. За годы президентства Ильхама Алиева республика вошла в число стран, чье мнение учитывается в региональной и глобальной политике. Баку сумел выстроить отношения и с Западом, и с Востоком, став площадкой диалога и энергетическим хабом. И именно этот международный вес сыграл роль в дни войны и после нее: он не позволил внешним игрокам изменить исход конфликта.

То, что сейчас происходит в Карабахе, - это не просто серия инвестиционных или инфраструктурных проектов. Это демонстрация успешности модели развития современного Азербайджанского государства. Весь азербайджанский народ сегодня становится свидетелем реализации этого исторического проекта. Стратегия Президента Ильхама Алиева десятилетиями вела Азербайджан к наивысшему уровню развития в истории страны. И в ее основе - не только восстановление исторической справедливости, и укрепление суверенитета, но и формирование нового образа Азербайджана.

Страны, умеющей побеждать, восстанавливать и развивать. Страны, которую выстроил Президент Ильхам Алиев.