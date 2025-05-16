Как продвигается реконструкция дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала?

Реконструируется участок дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала автомобильной дороги Баку-Шамахы-Муганлы-Исмаиллы-Габала. Автомобильная дорога Муганлы-Исмаиллы - кратчайший путь, соединяющий столицу с Исмаиллинским, Габалинским, Огузским, Шекинским, Гахским, Загатальским и Балакенским районами.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана сообщили, что работы по реконструкции дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала продолжаются.

"Продолжается строительство путепроводов и ряда мостов. После завершения строительства моста над рекой Агсучай строится тоннель для перехода через горную местность. Строительство входного портала тоннеля уже завершено. А над выходным порталом работы продолжаются. Из-за склонности гористой местности к оползням на входе в тоннель были проведены укрепительные работы. Для повышения устойчивости склонов используются специальные материалы", - сказали в агентстве.

Было отмечено, что после выезда с моста через реку Агсучай водители будут въезжать в четырехполосный тоннель шириной 9 и длиной 960 метров.

"Это позволит водителям добраться до пункта назначения быстрее, не заезжая на прежние извилистые участки. Первые 14 километров дороги проходят по геологически сложным участкам, здесь проводятся укрепительные работы. На восьми различных участках строятся подпорные стены и дренажные системы общей длиной 4 километра.

Существующая дорога проходила по глинистым горным склонам со сложным рельефом, склонным к оползням. При реконструкции дороги эти факторы учтены, и принимаются специальные противооползневые меры", - добавлено в сообщении.