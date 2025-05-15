Сколько проектов профинансировал Фонд развития предпринимательства Азербайджана?

В прошлом году Фонд развития предпринимательства профинансировал проекты общей стоимостью 248 миллионов манатов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил советник председателя правления Фонда развития предпринимательства Намиг Зейналов на 2-м Международном аграрном инновационном форуме, организованном в Баку в рамках третьего дня 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки "Caspian Agro" и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

Он отметил, что в прошлом году Фондом было профинансировано более 200 проектов в разных регионах.

"На эти проекты были израсходованы 1,5 миллиона манатов. В 2024 году Фонд развития предпринимательства профинансировал 5 722 проекта общей стоимостью 248 миллионов манатов. Из них 5 400 - проекты, направленные исключительно на сельское хозяйство, на которые было потрачено 132 миллиона манатов. Это показывает, что концентрация Фонда на сельском хозяйстве достаточно высока", - сказал Н.Зейналов.