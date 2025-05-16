Испания планирует приобрести турецкие самолеты Hürjet

То, что до недавнего времени было слухом в военной сфере, вчера материализовалось на международной выставке оборонной промышленности и безопасности FEINDEF-2025, которая в течение трех дней проходила в Мадриде.

Как передает Day.Az со ссылкой на испанскую газету АВС, в рамках выставки были сделаны первые шаги к закупке турецкого учебно-тренировочного самолета Hürjet для летчиков Военно-воздушных сил и Космических сил.

Замена самолетов F-5, используемых для обучения испанских летчиков-истребителей, является одним из важнейших приоритетов ВВС страны. Этот самолет на протяжении полувека использовался для подготовки пилотов истребителей F-18 и Eurofighter для ВВС Испании, но сейчас его эксплуатационный срок подходит к концу, и поиск замены стал необходимостью.

Министерство обороны Испании остановило свой выбор на Hürjet. По мнению ВВС, этот самолет полностью отвечает их потребностям и позволит провести комплексную подготовку испанских пилотов.

Одобренный правительством план обороны уже включает бюджет в размере 275 миллионов евро, который включает в себя приобретение от 28 до 30 самолетов повышенной подготовки для летчиков-истребителей и комплексной системы наземной подготовки.

Руководство Военно-воздушных сил рассчитывает получить первый самолет, который будет произведен в Турции, в 2028 году. После первых единиц остальные платформы будут производиться полностью в Испании в рамках соглашения о передаче технологий с Турцией.