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В Тиране состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза и президентом Европейской комиссии - ФОТО

16 мая в Тиране состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется