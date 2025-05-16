https://news.day.az/officialchronicle/1753140.html В Тиране состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза и президентом Европейской комиссии - ФОТО 16 мая в Тиране состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
В Тиране состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза и президентом Европейской комиссии - ФОТО
16 мая в Тиране состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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