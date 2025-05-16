В видеокартах Intel нашли уязвимость

Корпорация Intel объявила о выпуске обновлений, устраняющих 10 критических уязвимостей в своих графических драйверах. Под угрозой оказались модели, выходившие на протяжении последних 15 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", информацией об этом поделился портал Tom's Hardware.

Отмечается, что проблемы затрагивают практически весь спектр графических решений компании, начиная с 6-го поколения процессоров Intel Core (Skylake), заканчивая современными моделями Iris Xe, Arc и графику для дата-центров Flex Series (140/170).

Согласно отчету Intel, уязвимости потенциально позволяют злоумышленникам получать несанкционированный доступ к конфиденциальным данным, повышать привилегии в системе и вызывать сбои в работе устройств. Основной риск связан с недостаточным контролем доступа в компонентах драйверов.

Хотя для эксплуатации большинства уязвимостей необходим физический доступ к устройству, что ограничивает их применение в массовых атаках, эксперты по безопасности предупреждают, что подобные уязвимости часто становятся частью комплексных атак с применением цепочек эксплойтов.

Intel уже выпустила соответствующие патчи и рекомендует всем пользователям обновить драйверы.