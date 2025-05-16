https://news.day.az/politics/1753145.html Кая Каллас о подписании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией Азербайджан и Армения очень близки к подписанию мирного соглашения. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас заявила журналистам в Тиране. Новость обновляется
Кая Каллас о подписании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
Азербайджан и Армения очень близки к подписанию мирного соглашения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас заявила журналистам накануне Шестого саммита Европейского политического сообщества, который состоится 16 мая в Тиране.
"Я уже посетила Азербайджан и скоро также поеду в Армению. Стороны очень близки к подписанию соглашения. Это в интересах всех, чтобы оно было подписано, и в регионе стало на один конфликт меньше", - сказала она.
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