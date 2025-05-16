https://news.day.az/world/1753072.html В Англии горит центр исторического автомобилестроения - ВИДЕО На юге Англии пожар охватил центр исторического автомобилестроения в графстве Оксфордшир. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Mirror со ссылкой на местные власти. По словам члена местного совета Сэма Холланда, пожар начался на территории бывшей авиабазы, в комплексе Bicester Motion.
В Англии горит центр исторического автомобилестроения - ВИДЕО
На юге Англии пожар охватил центр исторического автомобилестроения в графстве Оксфордшир.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Mirror со ссылкой на местные власти.
По словам члена местного совета Сэма Холланда, пожар начался на территории бывшей авиабазы, в комплексе Bicester Motion. На территории этого промышленного парка расположено около 50 мастерских по реставрации и реконструкции старинных и антикварных автомобилей.
В подавлении огня на данный момент принимают участие десять пожарных бригад. Они обратились с призывом к местным жителям не покидать свои дома, закрыть окна и двери - над бывшей авиабазой замечены густые клубы черного дыма.
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