В Шаруре преданы земле останки шехида I Карабахской войны

Идентифицированные останки Мамедова Муxтара Байрам оглу, уроженца села Демирчи Садаракского района, который числился пропавшим без вести в период Первой Карабахской войны, 16 мая были доставлены в его родное село.

Как сообщает Day.Az, в родном доме шехида состоялась церемония прощания семьи с шехидом.

Затем останки шехида были преданы земле на Аллеи шехидов в городе Шарур. В ходе церемонии прозвучал лозунг "Шехиды бессмертны, Родина неделима", были прочитаны аяты из Священного Корана, исполнен государственный гимн и даны оружейные залпы.

Трехцветный государственный флаг Азербайджана, которым был покрыт гроб, передан брату шехида.

В церемонии похорон приняли участие члены семьи шехида, его близкие, ветераны, сотрудники исполнительной власти, правительства, СМИ и общественности.

Отметим, что Мамедов Муxтар Байрам оглу принимал участие в Первой Карабахской войне и пропал без вести 16 января 1994 года в направлении села Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.