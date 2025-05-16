Гороскоп на 16 мая

Если вы хотите провести сегодняшний день спокойно и гармонично, то звезды гороскопа советуют вам по возможности вообще не браться за какие-либо большие и, тем более, ответственные дела. Пусть со стороны это выглядит как лень, но гораздо лучше потерять один день, чем, взявшись за какое-нибудь важное дело, наломать дров. Поверьте, дров сегодня может быть наломано немало! Зато этот день идеально подходит для того, чтобы как следует отдохнуть, расслабиться, порадоваться жизни, набраться сил... Ну а потратить накопленные за день силы вы сможете уже послесегодня, причем с гораздо большей эффективностью, передает Day.Az со ссылкой на 1001goroskop.ru.

Овен

Сегодня Овна практически во всем может сопровождать чувство недовольства. Самые обычные, повседневные дела будут продвигаться с затруднениями и пробуксовками, что оптимизмом наполнять Овна явно не будет. Скорее всего, ему захочется как-нибудь излить свое раздражение на тех, кто окажется рядом (в том числе и на близких). Делать этого не следует, так как положительного эффекта не даст, а вот отношения испортить может. Лучше уж просто перетерпеть этот день.

Телец

Сегодня Тельцу захочется как-либо растормошить окружающих и увлечь их чем-нибудь интересным. Однако делать этого как раз не рекомендуется! Во-первых, раскачать кого-то в этот день будет очень тяжело. Во-вторых же, если это все-таки удастся, результат может оказаться совсем не таким радужным, как представляется Тельцу. Так что лучше уж сегодня никого не тормошить, а заняться своими делами.

Близнецы

Сегодня энергетический потенциал Близнецов будет не меньше, чем у динамита! Вопрос только в том, какое применение этой энергии найдут сами Близнецы. Если ваша кипучая деятельность будет направлена в какое-нибудь полезное русло, вы за один только день способны сделать столько, сколько другие не смогли бы и за месяц. А вот если эта энергия будет направлена куда-то не туда... Увы, динамит есть динамит!

Рак

Сегодня Раку выпадает редкая возможность заняться счастливым ничегонеделаньем! События в этот день смело можно пустить на самотек. Во-первых, потому, что изменить их ход Рак все равно никак не сможет. Во-вторых же, любые попытки повлиять на ситуацию сегодня не приведут ни к чему, кроме хаоса и суеты. Ну а без вмешательства Рака все сорганизуется пусть и не сразу, зато само собой.

Лев

Сегодня Лев может обнаружить в себе генеральские способности! По крайней мере, желание придраться и покомандовать будет возникать в течение дня регулярно. При этом нерасторопность окружающих и их желание уклониться от своих обязанностей будут вызывать недоумение и раздражать Льва. Сам же Лев (как это принято у генералов) расторопностью сегодня тоже отличаться не будет.

Дева

Сегодня в голове у Девы прочно поселится мысль о том, что статус - это деньги, и чем больше у вас денег, тем прочнее ваше положение в обществе. Мысль, конечно, не нова, но поскольку вопрос своего общественного статуса будет волновать Деву с удвоенной силой, весь день она может провести в размышлениях о том, как разбогатеть. За этими мыслями день и пройдет незаметно. Увы, шансов реально разбогатеть сегодня немного. Зато этот день хорош для общения и новых знакомств. Не исключено, что одно из этих знакомств окажется перспективным!

Весы

Если вчера Весы затеяли какое-то большое дело по дому, то сегодня по инерции оно будет продвигаться на удивление легко, без сучка и задоринки. А вот все остальное у Весов будет валиться из рук. Даже самые элементарные дела по хозяйству сегодня могут превратиться в пытку и испытание для нервов. Не то что пирог, даже простая яичница в этот день может нещадно подгореть, а тарелка - разбиться при мытье. Так что по возможности лучше свести все домашние хлопоты к минимуму.

Скорпион

Сегодня Скорпион может испытывать небывалый подъем духа и энтузиазм - увы, не всегда уместный. Звезды гороскопа склоняют к тому, что Скорпион то и дело будет воодушевляться на разнообразные подвиги, вот только осуществление этих подвигов будет оставлять желать лучшего. Если Скорпион не хочет повторить судьбу того бедолаги, который на усердной молитве разбил себе лоб, ему будет полезно ограничить в этот день свою неукротимую жажду деятельности.

Стрелец

Сегодня Стрелец рискует на собственном опыте прочувствовать все тяготы сибаритства и эпикурейства. Удержаться от соблазна отяготить свою фигуру и совесть каким-нибудь вкусным высококалорийным блюдом будет особенно трудно. Так что если Стрелец настроен на борьбу с килограммами, сегодня ему лучше не появляться в тех местах, где вкусно пахнет. И не надо себя обманывать, что, мол, один кусочек - это немного. Сегодня где один, там и пятнадцать!

Козерог

Сегодня у Козерога день обещает пройти согласно известному девизу: "Все или ничего". И неизвестно, что из этого лучше. Если Козерог поддастся соблазну подольше поспать и ничего не делать вообще, то день пройдет хоть и без больших достижений, но зато спокойно. Но уж если сегодня он возьмется за дела, то пыль при этом может поднять такую, что мало не покажется! Так может, и правда лучше отдохнуть?

Водолей

Сегодня день у Водолея пройдет под знаком пассивности и расслабления. Впрочем, это будет очень гармоничная пассивность. В этот день звезды гороскопа едва ли станут требовать от Водолея повышенной энергичности, да и самому ему проявлять активность тоже не захочется. При любой возможности расслабиться и ничего не делать, Водолей с удовольствием отдастся этому занятию. И это сегодня будет самым правильным решением, потому что любая активность сегодня, увы, чревата хаосом.

Рыбы

Сегодня с самого утра Рыбам может не давать покоя какая-то глобальная идея. Рыбы будут обдумывать ее целый день, вынашивая, как мать вынашивает ребенка, однако, скорее всего, до самого вечера из этой идеи так ничего толкового и не родится. Зато уж если все-таки родится - это будет действительно что-то с чем-то!