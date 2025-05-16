США пошли навстречу Китаю

Быстрая деэскалация торговой войны между США и Китаем после женевских переговоров в прошлые выходные помогла Пекину избежать кошмарного сценария: массовой потери рабочих мест, которая могла бы поставить под угрозу социальную стабильность. Это то, что правящая Коммунистическая партия считает своим главным приоритетом.

Как передает Day.Az, повышение пошлин в США в этом году на 145 процентов нанесло долгосрочный экономический ущерб и даже после женевских переговоров остается достаточно высоким, чтобы продолжать наносить ущерб рынку труда и замедлять рост Китая, утверждают экономисты и политические консультанты, передает агентство Reuters.

По мнению аналитиков, теперь заводы смогут возобновить работу, и массовых увольнений не будет, что поможет сохранить социальную стабильность.

Однако Китай по-прежнему сталкивается с высокими пошлинами США в размере 30 процентов сверх уже действующих пошлин.

Как сообщило агентство Reuters на прошлой неделе, перед встречей в Швейцарии Пекин все больше беспокоили внутренние сигналы о том, что китайские компании изо всех сил пытаются избежать банкротства, в том числе в трудоемких отраслях, таких как производство мебели и игрушек.

По данным главного экономиста Soochow Securities Лу Чжэ, число рабочих мест, находящихся под угрозой, сократилось до менее 1 миллиона по сравнению с примерно 1,5-6,9 миллиона до снижения тарифов.

Главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону в Natixis Алисия Гарсия-Эрреро подсчитала, что трехзначные тарифы могут привести к потере 6-9 миллионов рабочих мест. Текущие уровни тарифов могут вызвать 4-6 миллионов увольнений, а если тарифы снизятся еще на 20 процентов, то может быть потеряно около 1,5-2,5 миллионов рабочих мест.

По ее оценкам, экономический рост Китая в 2025 году может замедлиться на 0,7 процентных пункта при самом оптимистичном сценарии, на 1,6 процентных пункта при текущих тарифах или на 2,5 процентных пункта, если конфликт вернется к той же интенсивности, что и в апреле.

Аналитики утверждают, что основным препятствием на пути создания рабочих мест является предполагаемая непредсказуемость тарифной политики Президента США Дональда Трампа, из-за чего экспортеры проявляют осторожность.