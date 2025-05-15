https://news.day.az/world/1752955.html В нидерландском Лейдене произошла утечка биогаза В нидерландском Лейдене произошла утечка биогаза. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Omroep West на своем сайте. Утечка произошла утром на водоочистной станции управления водных ресурсов в Лейдене.
В нидерландском Лейдене произошла утечка биогаза
В нидерландском Лейдене произошла утечка биогаза.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Omroep West на своем сайте.
Утечка произошла утром на водоочистной станции управления водных ресурсов в Лейдене.
Отмечается, что жителей близлежащих домов эвакуируют, в районе перекрыты улицы, движение судов остановлено в виде меры предосторожности.
Пожарные и спасательные службы призывают жителей района держать окна и двери закрытыми, а также отключить вентиляцию.
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