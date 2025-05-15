В нидерландском Лейдене произошла утечка биогаза.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Omroep West на своем сайте.

Утечка произошла утром на водоочистной станции управления водных ресурсов в Лейдене.

Отмечается, что жителей близлежащих домов эвакуируют, в районе перекрыты улицы, движение судов остановлено в виде меры предосторожности.

Пожарные и спасательные службы призывают жителей района держать окна и двери закрытыми, а также отключить вентиляцию.