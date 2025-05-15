Франция все глубже погружается в исламофобию

Во Франции продолжаются исламофобия и преследование мусульман. В Валь-д'Уаз задержаны пятеро предполагаемых членов Collectif contre l'islamophobie en Europe (CCIE) - Коллектива против исламофобии в Европе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Europe 1.

Организация запрещена в стране с 2020-го года по обвинению в "провоцировании терроризма и разжигания ненависти". По версии следствия, задержанные продолжают деятельность.

Преследования начались после сигнала, направленного бывшим министром внутренних дел Жеральдом Дарманеном 30 октября прошлого года. По данным следствия, двое других подозреваемых сейчас находятся за границей - в Алжире и Марокко.

Одной из задержанных оказалась жена одного из подозреваемых. При обыске у неё был найден трудовой контракт с CCIE - по данным СМИ, она занималась коммуникацией организации. Также была задержана молодая женщина без документов - в отношении неё возбуждено отдельное расследование о содействии незаконному пребыванию на территории Франции.

Коллектив по борьбе с исламофобией во Франции был основан в 2003 году как организация, заявлявшая своей миссией защиту прав мусульман и борьбу с исламофобией. Она занималась оказанием юридической помощи, документировала случаи дискриминации, публиковала отчёты и выступала против ограничений на религиозные символы в общественной сфере.

Организация была распущена французскими властями в 2020 году после убийства учителя Самюэля Пати. Тогда Дарманен обвинил Коллектив в "создании идеологической атмосферы, способствующей радикализму". Однако прямых доказательств причастности к насильственным действиям представлено не было.

После ликвидации организация перенесла деятельность в Бельгию, где начала действовать под новым названием - Коллектив против исламофобии в Европе (CCIE).

Как видим, во Франции, несмотря на официальные заявления о приверженности свободе вероисповедания, случаи исламофобии стали тревожной нормой. Под предлогом "борьбы с радикализмом" власти систематически ужесточают меры, которые на практике ограничивают права мусульман - будь то запреты на ношение хиджаба в университетах, ограничение на халяльные продукты в школьных столовых или закрытие мечетей и ассоциаций по надуманным обвинениям.

Особенно жесткую риторику и политику в отношении мусульман взяла на вооружение администрация Эммануэля Макрона. С 2020 года президент Франции начал активно продвигать закон о "борьбе с сепаратизмом", позже переименованный в закон "о республиканских принципах". Несмотря на нейтральное название, документ стал инструментом давления на мусульманские организации и учреждения. Под его действие попали десятки мечетей, культурных центров и НКО, в том числе и вышеуказанный Коллектив, ликвидированный без суда.

Макрон неоднократно выступал с заявлениями, в которых фактически приравнивал мусульманскую идентичность к угрозе для французской республики. Эти подходы вызвали волну негодования не только во Франции, но и за её пределами, особенно в мусульманском мире, где политику Парижа назвали лицемерной и дискриминационной.

По сути, вместо борьбы с экстремизмом власти создают атмосферу недоверия и отчуждения. Речь идет не о безопасности, а о целенаправленной кампании по стигматизации целой религиозной общины. И это при том, что подавляющее большинство французских мусульман - это граждане страны, соблюдающие законы и стремящиеся жить в мире и достоинстве.

Франция, провозглашая лозунги о правах человека и свободе, рискует превратиться в страну, где свобода вероисповедания существует лишь на бумаге. А президент Макрон, вместо того чтобы быть гарантом равенства, всё больше становится символом институционализированной исламофобии.