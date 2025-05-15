Армения списала Россию из военных партнёров

Армения целенаправленно рушит остатки союзнических отношений с Россией, демонстративно избавляясь от российского вооружения в пользу поставок от стран-противников Москвы. Ереван продолжает ставку на политическое переориентирование и фактическое вытеснение России из сферы своей обороны.

Армения в период с 2022 по 2023 г. заключила оборонные контракты с Индией на сумму более $1,5 млрд.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на заявления в парламенте страны говорится в докладе Российского совета по международным делам (РСМД) "Российско-армянское взаимодействие на современном этапе", с которым ознакомились "Ведомости".

В этот период Ереван подписал ряд соглашений по закупке индийских 214-миллиметровых ракетных систем залпового огня Pinaka, 155-миллиметровых артиллерийских установок ATAGS, противодронных систем ZADS, ПВО Akash-1S, а также противотанковых ракетных комплексов "Конкурс" (производится по российской лицензии), минометов и различных боеприпасов. В ближайшее время ожидается отправка Индией ПВО средней дальности Akash-NG.

Другой крупный военный партнер Армении - Франция, с этой страной с 2023 по 2024 г. Ереван подписал контракты на закупку вооружений на сумму около $250 млн, в том числе трех радаров GroundMaster 200, переносных зенитных ракетных комплексов Mistral 3 и самоходных артиллерийских установок Caesar.

С союзницей по ОДКБ Россией последнюю оборонную сделку на сумму $400 млн Ереван заключил еще в 2021 г., она до сих пор не выполнена в полном объеме, отмечено в докладе. Как писал Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI), доля России в импорте вооружений Армении в 2011-2020 гг. доходила до 94%. Но уже к 2024 г. она снизилась до 10%, как заявлял в начале марта того же года секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян в интервью армянскому общественному телевидению.

Причиной снижения доли России на армянском рынке вооружений можно назвать тот факт, что в армянском обществе изменился образ России: из дружественной страны она стала государством, от которого исходят "политические угрозы" для Армении. Так, по данным опроса Международного республиканского института (IRI) в декабре 2023 г., Москва по этому показателю заняла 3-е место после Азербайджана и Турции. Решающим для этого фактором стало поражение армянских вооруженных сил во Второй карабахской войне осенью 2020 г., а также последующие вооруженные столкновения с азербайджанской армией на армяно-азербайджанской границе, в ходе которых Москва, с точки зрения Еревана, продемонстрировала "сдержанную реакцию".

В результате армянское руководство избрало стратегию по диверсификации своих внешних связей в пользу сближения с государствами Запада. В январе 2025 г. в Вашингтоне Армения и США заключили хартию о стратегическом партнерстве. В феврале армянский парламент принял правительственный законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз (ЕС).

Но, несмотря на эти процессы, Россия остается ключевым торговым партнером Армении. Согласно данным армянского статистического комитета, по итогам прошлого года на долю российского государства пришлось более 41% товарооборота южнокавказской республики ($12,4 млрд, из них $3,1 млрд - армянский экспорт), тогда как за аналогичный период 2023 г. она составила 37% ($7,9 млрд). За 2022-2023 гг. в 2 раза вырос также объем накопленных российских инвестиций - до $4 млрд. Правда, основной прирост российско-армянского товарооборота произошел в основном за счет реэкспорта ряда западных товаров на российский рынок и российских товаров на международные рынки через территорию Армении, говорится в докладе РСМД.

Армянское руководство давно готовило почву для военно-технического сотрудничества с Индией, говорит политолог, специалист по Кавказу Артур Атаев. По его словам, эта стратегия носит долгосрочный характер и направлена на диверсификацию источников поставок вооружения и снижения политической зависимости Армении от России. Франция в этой цепочке тоже призвана заместить часть российских вооружений. Тем не менее, отмечает Атаев, Ереван не заинтересован полностью рвать связи в этой сфере с Москвой. "Для России армянский рынок вооружений не имеет важного значения. Продолжение военного сотрудничества с Россией важно главным образом для самой Армении, а не наоборот", - добавил эксперт.

Французские и индийские вооружения не смогут полностью заменить парк российских и советских вооружений в армянской армии, поэтому тренд на диверсификацию поставок скорее имеет политическое значение, продолжает заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

"Новое оружие пока никак себя не зарекомендовало в Армении. А российская техника требует регулярного технического обслуживания, поставок к ней комплектующих и боеприпасов. Армянские военные все еще придерживаются стандартов ОДКБ, а наличие российской военной базы в Гюмри остается связующим звеном для сотрудничества Москвы и Еревана. Поэтому российская доля на армянском оружейном рынке рано или поздно восстановится", - объяснил он.

Армении пока удается закрепить за собой нишу перевалочного пункта для торговли России с внешним миром, говорит Притчин. На данном этапе Москва и Ереван заинтересованы в сохранении такого формата сотрудничества, тем не менее в случае снятия антироссийских санкций или перекрытия каналов их обхода показатели товарооборота снизятся и, вероятно, вернутся к уровню до 2020 г., полагает он.