С Саркози досрочно сняли электронный браслет

Бывший президент Франции Николя Саркози смог досрочно завершить отбытие домашнего ареста по делу о торговле влиянием и давлении на следствие и теперь больше не обязан носить электронный браслет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Уточняется, что приговор вступил в силу только после решения Кассационного суда, вынесенного в декабре 2024 года. Несмотря на то, что Саркози был приговорен к году лишения свободы, суд принял его ходатайство о досрочном освобождении, учитывая его преклонный возраст. Таким образом, 70-летний политик пробыл под домашним арестом лишь три месяца, и в четверг с него сняли электронный браслет, надетый для отслеживания исполнения наказания с 7 февраля.

В 2021 году парижский суд признал Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. По версии следствия, в 2014 году Саркози попытался через адвоката Тьерри Эрзога получить закрытую служебную информацию от бывшего генерального прокурора при Кассационном суде Жильбера Азибера. Следователи утверждали, что экс-президент хотел вернуть свои рабочие записи, конфискованные в рамках расследования дела о нелегальном финансировании в 2007 году его избирательной кампании совладелицей французской косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

В мае 2023 года Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор суда низшей инстанции от 2021 года в отношении Саркози к году тюремного заключения и двум годам лишения свободы условно. Суд также лишил Саркози права выдвигать свою кандидатуру на выборах в течение трех лет. Согласно постановлению суда, бывший глава государства мог отбывать наказание не в тюрьме, а на дому с электронным браслетом.

После истечения срока полномочий Саркози на президентском посту в 2012 году следователи начали прослушивание его телефонных разговоров. Правоохранительные органы полагали, что избирательную кампанию экс-президента мог финансировать Муаммар Каддафи. Именно таким образом следователям стало известно содержание переговоров Саркози с Эрзогом. По версии следственных органов, экс-президент в разговоре дал понять, что готов устроить Азибера на выгодную должность в Монако в случае оказания им услуг в ходе расследования.