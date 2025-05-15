Китайский производитель роботов выйдет на рынок Азербайджана

Китайский производитель специальных роботов для систем автоуправления оценивает возможную деятельность в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend менеджер по продажам китайской компании Allynav Иван Боровик в кулуарах 18-й Азербайджанской Международной сельскохозяйственной выставки (Caspian Agro) и 30-й юбилейной Азербайджанской Международной выставки пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan) в Баку.

"Компания Allynav производит автопилоты, системы автоуправления и роботов для опрыскивания в сельском хозяйстве. Мы пока не работали в Азербайджане, но ищем партнера, который сможет оказать нам поддержку в области установки и сервиса.

Можно сказать, что партнер в Азербайджане уже найден, однако я пока не готов раскрывать его название. В настоящее время ведутся переговоры и налажен контакт для подписания ряда документов в ближайшем будущем.

Нашу продукцию можно найти в Китае, России, Турции, Европе, США, Африке и во всем мире. Мы будем рады видеть Азербайджан в числе этих стран",- добавил он.