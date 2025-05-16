В Баку на этих дорогах наблюдаются заторы - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Day.Az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:
1) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
2) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;
4) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
5) проспекте Гейдара Алиева (основная дорога), в направлении центра столицы;
6) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
8) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;
9) транспортной развязке "20 Января";
10) круговой развязке "Гелебе", в направлении проспекта Метбуат.
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