В Баку на этих дорогах наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Day.Az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:

1) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

2) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;

4) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

5) проспекте Гейдара Алиева (основная дорога), в направлении центра столицы;

6) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

8) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;

9) транспортной развязке "20 Января";

10) круговой развязке "Гелебе", в направлении проспекта Метбуат.