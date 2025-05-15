https://news.day.az/unusual/1752958.html Алжир захватила песчаная буря - ВИДЕО Сильная пыльная и песчаная буря в Алжире. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Видимость сильно упала, а ураганный ветер усложняет и без того непростую ситуацию.
Алжир захватила песчаная буря - ВИДЕО
Сильная пыльная и песчаная буря в Алжире.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Видимость сильно упала, а ураганный ветер усложняет и без того непростую ситуацию.
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