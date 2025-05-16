Жители одного из районов Сумгайыта временно остались без газа

С 09:45 утра подача газа в поселке Иншаатчылар города Сумгайыт была приостановлена.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу "Азеригаз", перебои в подаче газа связаны с проведением технического обслуживания оборудования.

В компании заверили, что подача голубого топлива будет восстановлена сразу после завершения ремонтных работ. О точных сроках возвращения газа будет сообщено дополнительно.