https://news.day.az/society/1753142.html

Жители одного из районов Сумгайыта временно остались без газа

С 09:45 утра подача газа в поселке Иншаатчылар города Сумгайыт была приостановлена. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу "Азеригаз", перебои в подаче газа связаны с проведением технического обслуживания оборудования. В компании заверили, что подача голубого топлива будет восстановлена сразу после завершения ремонтных работ.