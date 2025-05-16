Заявление АМИ Trend в связи с распространяемой в соцсетях дезинформацией

В последние дни в социальных сетях распространяется откровенно ложная информация о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев якобы наградил спикера парламента Армении Алена Симоняна и секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна орденами Дружбы.

Армянский политолог Кеворк Алмасян опубликовал в социальной сети X видеоролик, в котором демонстрируется поддельный скриншот якобы с сайта Агентства международной информации Trend и сфабрикованная новость, приписываемая "британским СМИ". Сообщаем, что на платформах нашего агентства подобная информация никогда не публиковалась. Видео носит манипулятивный характер и изготовлено примитивными методами с целью дезинформации.

АМИ Trend заявляет, что подобные утверждения полностью не соответствуют действительности и не имеют под собой никакой фактической основы. Эти действия являются частью кампании по распространению дезинформации, направленной против государственных структур и средств массовой информации Азербайджана.

Мы призываем читателей и представителей медиа использовать исключительно официальные источники, проверять достоверность публикуемой информации и не поддаваться на фейковые вбросы. Вся официальная информация агентства Trend размещается только на сайте www.trend.az и в верифицированных аккаунтах агентства в социальных сетях.

Распространяемый фейк - это очередная попытка ввести в заблуждение международное сообщество.