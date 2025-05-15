Еврокомиссия обвиняет TikTok

Еврокомиссия обвинила популярную видеоплатформу TikTok в нарушении европейских правил размещения рекламы в интернете.

Как передает Day.Az со ссылкой на DW, обвинения озвучила замглавы ЕК по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

Как заявила Вирккунен, вопреки законодательству ЕС TikTok до сих пор не создала достаточно подробную базу данных с информацией о рекламных объявлениях. Так, она не предоставляет информации, на каких пользователей нацелена персонализированная реклама. Также неясно, кто финансирует те или иные рекламные объявления. Функция поиска в архиве также недостаточна.

"Граждане имеют право знать, кто стоит за сообщениями, которые они видят", - заявила Вирккунен.

Функционирующая база данных имеет "решающее значение" для науки и общественности, считают в ЕК. Полноценная информация поможет выявить мошеннические или фальсифицированные рекламные объявления и распространение ложной информации, добавили в Брюсселе. Это особенно актуально в контексте выборов, добавили там.

В прошлом году Еврокомиссия начала расследование в отношении TikTok в связи с первым туром президентских выборов в Румынии. Брюссель обвинил платформу в том, что она не маркировала видеоролики тогдашнего ультраправого пророссийского политика Кэлина Джорджеску как предвыборную рекламу.