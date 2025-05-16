https://news.day.az/world/1753111.html Стало известно, кто будет представлять США на переговорах с Россией США на переговорах с РФ будет представлять директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, информацией об этом поделилось агентство Reuters. Новость обновляется
Стало известно, кто будет представлять США на переговорах с Россией
США на переговорах с РФ будет представлять директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, информацией об этом поделилось агентство Reuters.
"Директор по политическому планированию Майкл Энтон будет представлять США в Стамбуле в пятницу на переговорах с российской делегацией", - говорится в сообщении агентства.
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