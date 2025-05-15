https://news.day.az/economy/1753057.html

Албания завершает первоначальный этап реализации проекта с SOCAR по газификации Корчи

Албания завершает первоначальный этап реализации проекта с SOCAR по газификации Корчи. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра инфраструктуры и энергетики Албании Чено Клоси накануне Шестого саммита Европейского политического сообщества, который состоится 16 мая в Тиране.