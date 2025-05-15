15 мая в Центре Гейдара Алиева состоялся финальный этап Олимпиады "Битва умов" с участием учащихся IX-XI классов общеобразовательных учреждений.

Как сообщает Day.Az, финальный этап Олимпиады, являющейся совместным проектом Фонда Гейдара Алиева и министерства науки и образования, приурочен к 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Финальный этап прошёл в формате командного соревнования и включал в себя состязание по знаниям и шахматный турнир.

Сначала состоялось знакомство с Центром Гейдара Алиева.

Выступая на официальной церемонии открытия финального этапа, представитель Фонда Гейдара Алиева Джамиль Алиев отметил, что одним из главных приоритетов в деятельности Фонда является сфера образования. В целях развития образования Фонд уделяет особое внимание строительству новых школьных зданий и капитальному ремонту существующих школ во всех регионах страны - даже в самых отдаленных селах. Основная цель этих проектов - обеспечить качественное образование учащихся.

Отмечено, что данное мероприятие направлено на развитие как научных знаний, так и дружбы и социальных навыков учащихся.

Заместитель директора Института образования Фуад Гараев отметил, что министерством науки и образования реализуется множество проектов по выявлению и развитию талантливых учеников, и эта Олимпиада является одной из таких инициатив. Он отметил, что главной целью организации Олимпиады является развитие у подрастающего поколения навыков стратегического мышления, принятия правильных решений и лидерства.

Ф.Гараев сообщил, что учащиеся, участвующие в финале, представляют разные регионы, и подчеркнул, что это соревнование является не только проверкой знаний, но и интеллектуальной борьбой. Он добавил, что данное мероприятие также служит продвижению национальных и духовных ценностей, укреплению идей азербайджанства.

После выступлений был дан старт соревнованиям.

В финальном этапе в части конкурса знаний соревновались команды из Хазарского, Насиминского, Ясамальского, Хатаинского, Наримановского районов города Баку и городов Гянджа, Нахчыван, Мингячевир, Шеки, Абшеронского, Исмаиллинского, Лерикского, Саатлинского, Бардинского, Газахского, Гусарского, Зангиланского, Нефтчалинского районов, а в шахматном турнире - команды из Хатаинского, Хазарского, Сабунчинского, Сабаильского, Ясамальского районов города Баку, городов Гянджа, Нахчыван, Сумгайыт, Шеки, Агджабединского, Агсуинского, Бейлаганского, Джебраильского, Гёйчайского, Губинского, Масаллинского, Нефтчалинского и Товузского районов.

Количество команд, получивших право на участие в финале состязания по знаниям, составило 18, а количество участников - 108 человек. В конкурсе знаний Олимпиады учащиеся ответили на вопросы по математике, цифровым технологиям, естественным и гуманитарным наукам, культуре и искусству.

В шахматном турнире в финал вышли 18 команд, в целом 90 участников - по 1 команде-победителю из 12 регионов, 5 лучших команд из Баку и 1 команда из Нахчыванской Автономной Республики.

Отметим, что в ближайшие дни будут награждены победители.

Основной целью проведения данной Олимпиады является выявление талантливой молодежи, отличающейся знаниями и умениями в различных областях, развитие у учащихся навыков сотрудничества, эффективного общения, лидерских качеств, культуры дискуссий, принятия решений, работы в команде, аналитического и логического мышления, планирования и выработки стратегии, формирование среди них здоровой конкурентной среды, расширение среды общения молодежи.