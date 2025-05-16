В Баку появится новый торговый центр

На месте бывшего торгового центра Diqlas, который сгорел шесть лет назад в Баку, планируется возвести новый современный ТЦ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Xəzər TV, в настоящее время подрядная организация занимается оформлением всей необходимой документации для начала строительных работ.

На данный момент, проект находится на стадии подготовки.

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