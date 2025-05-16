https://news.day.az/society/1753066.html В Баку появится новый торговый центр - ВИДЕО На месте бывшего торгового центра Diqlas, который сгорел шесть лет назад в Баку, планируется возвести новый современный ТЦ. Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Xəzər TV, в настоящее время подрядная организация занимается оформлением всей необходимой документации для начала строительных работ.
В Баку появится новый торговый центр - ВИДЕО
На месте бывшего торгового центра Diqlas, который сгорел шесть лет назад в Баку, планируется возвести новый современный ТЦ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Xəzər TV, в настоящее время подрядная организация занимается оформлением всей необходимой документации для начала строительных работ.
На данный момент, проект находится на стадии подготовки.
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