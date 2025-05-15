Алжир и Тунис остались под водой

Сильные ливни, обрушившиеся на Алжир и Тунис в последние дни, вызвали масштабные паводки, приведшие к затоплениям домов и улиц в ряде городов.

Как передает Day.Az, в социальных сетях активно распространяются видеозаписи, на которых видно, как мощные потоки воды, сопровождаемые селью, несутся по улицам, унося с собой автомобили и проникая в жилые дома.

В Тунисе особенно пострадали прибрежные и северные регионы, где за короткое время выпала месячная норма осадков. В Алжире дожди вызвали оползни и перебои в транспортном сообщении. Местные власти мобилизовали экстренные службы, однако обстановка остается напряженной.

Информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняется.