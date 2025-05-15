Моуринью может возглавить сборную Португалии

Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью может занять аналогичный пост в национальной сборной Португалии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание HT Spor.

По информации источника, стороны достигли предварительного соглашения. Планируется, что контракт будет подписан после решающих матчей Лиги наций УЕФА, которые состоятся в начале июня.

До этого Моуринью работал только с клубами и не тренировал национальные сборные.

Под его руководством "Фенербахче" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Турции, уступая восемь очков "Галатасараю" за три тура до конца сезона.

Моуринью - тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Главный тренер турецкого клуба "Фенербахче". Его называют одним из величайших тренеров и одним из самых титулованных специалистов в истории. Он работал в "Порту", "Челси", "Интере", "Реале" и "Роме", вместе с которыми завоевывал как национальные, так и международные трофеи. Также на его счету работа в "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэме".