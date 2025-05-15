Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией

Президент Украины Володимир Зеленский подписал указ о создании делегации Украины для участия в переговорном процессе с Россией в Стамбуле, делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.

"Образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины - делегациями Турецкой Республики и Соединенных Штатов Америки, а также с представителями Российской Федерации, которые запланированы на 15-16 мая 2025 года", - говорится в тексте документа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в состав делегации также вошли: первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговской, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Шевченко, заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, заместитель начальника штаба командования Воздушных сил Евгений Шинкарев, заместитель начальника штаба командования Военно-морских сил Александр Дьяков, начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий, старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александр Шерихов, офицер протокола аппарата обеспечения главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев, советник руководителя офиса президента Украины Александр Бевз.