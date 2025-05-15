Великобритания приветствует решение ИКАО о признании вины России в крушении самолета рейса MH17
Правительство Великобритании приветствовало решение Международной организации гражданской авиации (ИКАО), признавшей, что Российская Федерация нарушила международное авиационное право, сбив самолет рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines над восточной Украиной в 2014 году, сообщает Day.Az.
В беспрецедентном решении, принятом 12 мая 2025 года, большинство стран-членов Совета ИКАО пришли к выводу, что Россия нарушила статью 3bis Чикагской конвенции, применив оружие против гражданского воздушного судна в полёте. В результате катастрофы погибли все 298 человек на борту, включая 10 граждан Великобритании.
"Это первый подобный случай в истории ИКАО, - говорится в официальном заявлении британского правительства. - Это решение подтверждает: те, кто нарушает международные нормы гражданской авиации, будут привлечены к ответственности".
Инцидент с рейсом MH17 17 июля 2014 года потряс международное сообщество и стал поводом для многолетнего расследования, судебных процессов и дипломатического давления. Решение Совета ИКАО стало первым в истории организации, вынесенным по существу международного спора за всё ее 80-летнее существование.
Великобритания назвала это решение "важным шагом на пути к справедливости для жертв и их семей", а также напомнила о "безответственном и опасном поведении России и ее пренебрежении к жизни мирных граждан".
Британские власти также высоко оценили усилия ИКАО, отметив ее решительную и прозрачную работу по этому делу, и подтвердили готовность и впредь поддерживать организацию в обеспечении соблюдения международного права и безопасности в международном воздушном пространстве.
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