Прокуратура оштрафовала соцучреждение в Ширване на 20 тысяч - ПРИЧИНА
В Ширване выявлен очередной факт привлечения сотрудника к работе без заключения трудового договора.
Как сообщили Day.Az в прокуратуре города Ширван, в отношении социального учреждения "Молодежный дом Ширвана" было начато расследование по факту нарушения трудовых прав гражданина.
В результате выяснилось, что один человек был привлечен к выполнению обязанностей инструктора-медсестры без заключенного в установленном порядке трудового договора.
По данному факту в отношении учреждения возбуждено административное производство по статье 192.1 Кодекса об административных правонарушениях (привлечение к работе физического лица без официального трудового контракта). Дело было направлено в суд, который оштрафовал социальное учреждение на 20 тысяч манатов.
Кроме того, в отношении директора учреждения Афгана Аббас оглу Гасанова также было возбуждено административное производство по той же статье. Материалы дела направлены в региональное отделение Государственной инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения, по решению которого директор оштрафован на 3 тысячи манатов.
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