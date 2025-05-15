Прокуратура оштрафовала соцучреждение в Ширване на 20 тысяч

В Ширване выявлен очередной факт привлечения сотрудника к работе без заключения трудового договора.

Как сообщили Day.Az в прокуратуре города Ширван, в отношении социального учреждения "Молодежный дом Ширвана" было начато расследование по факту нарушения трудовых прав гражданина.

В результате выяснилось, что один человек был привлечен к выполнению обязанностей инструктора-медсестры без заключенного в установленном порядке трудового договора.

По данному факту в отношении учреждения возбуждено административное производство по статье 192.1 Кодекса об административных правонарушениях (привлечение к работе физического лица без официального трудового контракта). Дело было направлено в суд, который оштрафовал социальное учреждение на 20 тысяч манатов.

Кроме того, в отношении директора учреждения Афгана Аббас оглу Гасанова также было возбуждено административное производство по той же статье. Материалы дела направлены в региональное отделение Государственной инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения, по решению которого директор оштрафован на 3 тысячи манатов.