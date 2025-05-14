Очередной беспредел армянских солдат на условной границе

Армянские вооруженные силы продолжают предпринимать провокационные действия на условной границе.

Как передает Day.Az, очередной инцидент произошел в направлении Лачина, где армянский военнослужащий самовольно покинул пост и начал выкрикивать нецензурные выражения в сторону позиций Азербайджанской армии.

Более того, военнослужащий перешел к агрессивным действиям, начав бросать камни в сторону азербайджанских боевых позиций. Несмотря на явную провокацию, азербайджанские солдаты проявили сдержанность и не поддались на попытку дестабилизировать обстановку.

Этот инцидент - не первый случай, когда армянская сторона прибегает к подобным провокациям.

Представляем кадры, которые распространяются в азербайджанском сегменте социальных сетей:

Напомним, что 13 мая с 20:45 до 21:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в Горисском и Чямбярякском направлениях, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии. Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.