https://news.day.az/society/1752864.html

Мост обрушился в Баку - Последние КАДРЫ с места события

В поселке Умбаки Гарадагского района обрушился автомобильный мост, в результате чего движение на данном участке дороги было полностью перекрыто. Как сообщает Day.Az со ссылкой на AzTV, несмотря на проведение временных восстановительных работ, тревога местных жителей по поводу безопасности остается актуальной.