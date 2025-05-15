Увеличилась розничная торговля в Азербайджане

В январе-апреле текущего года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было реализовано продукции на сумму 18,4 млрд манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, было продано продуктов питания, напитков и табачных изделий на сумму 10,3 млрд манатов, непродовольственных товаров - на сумму 8,1 млрд манатов.

По сравнению с январем-апрелем прошлого года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 3,7 процента, в том числе по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям - на 1,6%, по непродовольственным товарам - на 6,4%.

За отчетный период 51,2% денежных средств, потраченных покупателями на товары, приобретенные в розничной торговой сети, пришлось на продукты питания, 4,9% - на напитки и табачные изделия, 13,3% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 6,3% - на бензин и дизельное топливо, 4,3% - на электротовары и мебель, 2,5% - на фармацевтическую продукцию и изделия медицинского назначения, 1,3% - на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 16,2% - на прочие непродовольственные товары.

При этом стоимость реализованных товаров субъектами хозяйства негосударственного сектора увеличилась в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 3,7%, составив 99,7% от общего объема оборота розничной торговли.

По сравнению с январем-апрелем 2024 года оборот розничной торговли в январе-апреле 2025 года увеличился в реальном выражении по предприятиям на 8,6%, по индивидуальным предпринимателям - на 0,7%, по рынкам и ярмаркам - на 3,4%.

За рассматриваемый период в розничной торговой сети в среднем на 1 человека в месяц пришлось приобретенных товаров на сумму 449,8 маната, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на сумму 252,4 маната, непродовольственных товаров - на сумму 197,4 маната.