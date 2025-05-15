В Азербайджане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировано в Шамахинском районе Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 03:14 по местному времени в 15 км севернее станции Пиргулу в Шамахинском районе. Очаг природного явления залегал на глубине 5 км.

Землетрясение не ощущалось.