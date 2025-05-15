https://news.day.az/society/1752801.html В Азербайджане произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировано в Шамахинском районе Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА. Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 03:14 по местному времени в 15 км севернее станции Пиргулу в Шамахинском районе.
В Азербайджане произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировано в Шамахинском районе Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 03:14 по местному времени в 15 км севернее станции Пиргулу в Шамахинском районе. Очаг природного явления залегал на глубине 5 км.
Землетрясение не ощущалось.
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