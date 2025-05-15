Путин утвердил состав делегации России на переговорах с Украиной

Президент России Владимир Путин определил, кто будет представлять российскую сторону на предстоящих переговорах с Украиной в Стамбуле.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.