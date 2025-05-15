https://news.day.az/world/1752791.html Путин утвердил состав делегации России на переговорах с Украиной Президент России Владимир Путин определил, кто будет представлять российскую сторону на предстоящих переговорах с Украиной в Стамбуле. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Путин утвердил состав делегации России на переговорах с Украиной
Президент России Владимир Путин определил, кто будет представлять российскую сторону на предстоящих переговорах с Украиной в Стамбуле.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре