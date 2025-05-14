https://news.day.az/world/1752783.html Экскаватор вместе с водителем рухнул с четвёртого этажа - ВИДЕО В России экскаватор вместе с водителем рухнул с четвёртого этажа. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что мужчина выжил. Всё произошло в Тульской области во время сноса старой постройки. В какой-то момент экскаватор перевесило, и он полетел вниз вместе с мужчиной в кабине. Серьёзных травм рабочий не получил.
Экскаватор вместе с водителем рухнул с четвёртого этажа - ВИДЕО
В России экскаватор вместе с водителем рухнул с четвёртого этажа.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что мужчина выжил. Всё произошло в Тульской области во время сноса старой постройки. В какой-то момент экскаватор перевесило, и он полетел вниз вместе с мужчиной в кабине.
Серьёзных травм рабочий не получил. Технику подняли, и работы на объекте продолжились, как ни в чём не бывало/
Представляем вашему вниманию данное видео:
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