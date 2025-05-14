В России экскаватор вместе с водителем рухнул с четвёртого этажа.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что мужчина выжил. Всё произошло в Тульской области во время сноса старой постройки. В какой-то момент экскаватор перевесило, и он полетел вниз вместе с мужчиной в кабине.

Серьёзных травм рабочий не получил. Технику подняли, и работы на объекте продолжились, как ни в чём не бывало/

Представляем вашему вниманию данное видео: