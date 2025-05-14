В Баку задержали TikTok-мошенников

В Баку полицейские задержали мужчину, подозреваемого в крупном мошенничестве, связанном с продажей недвижимости через соцсеть TikTok.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, фигурантом уголовного дела стал 29-летний Дашгын Мамедов - глава компании Daşqın əmlak ofisi, чьи услуги активно рекламировались популярными блогерами.

Следствие по делу ведётся Хатаинским районным управлением полиции. Мамедову предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса о мошенничестве, и в настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Полиция принимает меры для установления размеров ущерба и его возможного возмещения.

По имеющимся данным, десятки граждан обратились с жалобами после того, как поверили обещаниям компании и перевели значительные суммы в надежде приобрести жильё. Утверждается, что некоторые сделали это без заключения официальных договоров, но есть и те, кто оформил сделку через нотариуса.

Особое доверие у пострадавших вызвала активная реклама агентства в TikTok при участии известных лиц, что усилило ощущение надёжности компании. Сейчас эти обстоятельства также изучаются следствием.