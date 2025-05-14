На сессии Совета Европы обсуждены мирные инициативы Азербайджана

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым приняла участие и выступила на 134-й сессии Комитета министров Совета Европы, состоявшейся в Люксембурге 13-14 мая.

Об этом в среду сообщили Day.Az в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе выступления на заседании замминистра отметил, что переговоры по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершились в марте текущего года. Кроме того, подчеркнуто, что главным условием подписания согласованного текста является необходимость внесения изменений в конституцию Армении с целью устранения претензий на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, а также необходимость официального упразднения устаревшей и нефункциональной Минской группы ОБСЕ и надлежащих структур.

"Э. Мамедов сказал, что Азербайджан готов продолжить двусторонний диалог по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации отношений между двумя странами.

В выступлении заместитель министра заявил, что неутверждение Парламентской Ассамблеей Совета Европы мандата делегации Азербайджана в январе 2024 года было полностью необоснованным с правовой точки зрения и противоречило положению о том, что "все государства-члены должны на равной основе участвовать в работе двух уставных органов Совета Европы", отраженному в решении, принятом Комитетом министров организации в 2019 году.

Он подчеркнул необходимость скорейшего решения ситуации с целью безусловного восстановления участия Азербайджана в Ассамблее, которая должна служить платформой для межпарламентского диалога и сотрудничества.

14 мая заместитель министра Э. Мамедов провел встречи с комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О'Флаэрти и генеральным директором по правам человека и верховенству права Совета Европы Джанлукой Эспозито, в ходе которых состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.