Испанская упаковочная компания заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном

Испанская компания Ulma Packaging нацелена на сотрудничество с Азербайджаном.

Об этом в среду сказала Trend менеджер по продажам испанской компании Ulma Packaging Виктория Степаненко в кулуарах 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки (Caspian Agro) и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan) в Баку, передает Day.Az.

"Головной офис нашей компании находится в Испании. Мы производим упаковочное оборудование для свежих продуктов. Мы сотрудничаем со многими брендами и в целом постоянно находимся в поиске новых рынков для партнерства. Также мы заинтересованы в сотрудничестве с азербайджанскими компаниями. На данный момент у нас уже есть договоренность с одной азербайджанской компанией. Однако на этом мы останавливаться не собираемся и постараемся максимально использовать все возможности для сотрудничества. Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с Азербайджаном, и именно поэтому принимаем участие в этой выставке", - добавила она.