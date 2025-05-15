Президент Ильхам Алиев поздравил Премьер-министра Албании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Премьер-министру Республики Албания Эди Раме.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Премьер-министр,

Сердечно поздравляю Вас с победой возглавляемой Вами Социалистической партии Албании на проведенных в Вашей стране парламентских выборах.

Этот новый успех партии, лидером которой Вы являетесь, - свидетельство высокой оценки проводимой Вами общенациональной политики, Вашей многогранной деятельности на благо Албании, наглядное проявление веры в Вас и поддержки со стороны Вашего народа.

Уровень межгосударственных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Албанией, развивающихся в духе взаимного уважения и доверия, вызывает удовлетворение. Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути дальнейшего укрепления дружественных отношений, связывающих наши страны и народы, успешного продолжения взаимовыгодного сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей ответственной деятельности во имя процветания дружественного народа Албании", - говорится в письме.