Китай приостановил меры в отношении 17 американских компаний, включенных в перечень ненадёжных субъектов. Об этом сообщает министерство коммерции КНР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным ведомства, этим компаниям запретили осуществлять импортную и экспортную деятельность, связанную с Китаем. Также организациям ограничили возможность новых инвестиций на территории страны.

"Во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе китайско-американских торгово-экономических переговоров на высоком уровне, с 14 мая 2025 года на 90 дней приостанавливаются меры, предусмотренные уведомлением от 4 апреля ..., а также меры, предусмотренные уведомлением от 9 апреля", - говорится в сообщении министерства.