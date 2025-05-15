Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о XVII саммит ОЭС, который состоится в Ханкенди.

Когда 3-4 июля 2025 года в Ханкенди - сердце Карабаха, освобождённого и возрождённого - соберутся лидеры стран Организации экономического сотрудничества, речь пойдёт не просто о региональной экономике. XVII саммит ОЭС превзойдёт протокольные рамки и станет актом стратегической символики, за которым скрываются тектонические сдвиги в постсоветской и исламской Евразии.

Выбор Ханкенди как площадки - не жест вежливости, не формальность. Это - геополитический манифест, выраженный не в военной риторике, а в языке устойчивого развития, взаимосвязанности и нового порядка. Карабах, некогда театр конфликта, сегодня превращается в платформу мирной интеграции, в политическое сердце евразийского диалога. Так Азербайджан предъявляет миру новую парадигму: сила заключается не в контроле за территориями, а в способности превращать их в зоны притяжения.

Этот саммит - зеркало эпохи. В нём отразится не только дипломатическая зрелость Баку, но и поиски новой идентичности самой ОЭС - организации, в которой переплетаются интересы Турции, Ирана, Пакистана, Центральной Азии и Южного Кавказа. Уход от декларативной интеграции к практическому взаимодействию, от архаичных альянсов к гибкой геоэкономике, от старых травм к новым горизонтам - вот в чём истинное значение встречи в Ханкенди.

XVII саммит ОЭС может войти в историю как момент, когда центр тяжести Евразии окончательно сместился на юг и восток Каспия - туда, где Азербайджан, не теряя суверенности, становится главным архитектором региональной сопричастности и модернизации.

Азербайджан в ОЭС - от члена к стратегическому интегратору

Азербайджан присоединился к ОЭС в 1992 году - в период, когда организация трансформировалась из регионального объединения трёх стран (Иран, Пакистан, Турция) в полноценную платформу сотрудничества между государствами, объединёнными общей историей, географией и культурной матрицей.

С самого начала Баку не ограничился ролью пассивного участника. Уже с середины 1990-х Азербайджан выдвигал инициативы по созданию транспортной связности в регионе. Строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (2006), запуск железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (2017), становление Азербайджана как ключевого звена Южного газового коридора - всё это стало прямым воплощением принципов ОЭС: развитие торговли, транспорта и энергетики между государствами Востока.

Как отметил в одной из речей Президент Ильхам Алиев, "Азербайджан не просто участник интеграционных процессов, он - их катализатор". Эта позиция проявилась и в формировании среднеазиатско-кавказской оси развития, в которую органично встроен и Туркменистан, и Узбекистан, и Казахстан.

Ханкенди: от символа конфликта к символу устойчивого мира

Выбор Ханкенди в качестве места проведения саммита ОЭС - политическое и цивилизационное событие, значение которого трудно переоценить.

Во-первых, это акт внутреннего суверенитета: после восстановления территориальной целостности в 2023 году и полной интеграции Карабаха в единую административно-правовую систему Азербайджана, проведение международного форума здесь закрепляет статус города не только на карте, но и в международном восприятии.

Во-вторых, это послание миру: Карабах - не зона конфликта, а платформа мира, устойчивого развития и экономической кооперации.

Как подчеркнул министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов: "Ханкенди становится не только политическим, но и экономическим сердцем новой региональной архитектуры. Здесь будут рождаться решения, влияющие на будущее миллионов".

Наконец, в символическом плане проведение саммита ОЭС в Карабахе - это триумф модели восстановления через развитие, где не конфронтация, а интеграция становится ключевым методом послевоенного мироустройства.

Энергетика, транспорт и геоэкономика: Азербайджан как платформа связности

Повестка XVII саммита ОЭС, который состоится 3-4 июля 2025 года в Ханкенди, выстроена вокруг трёх взаимосвязанных векторов: устойчивого экономического роста, климатической безопасности и развития региональной инфраструктуры. Эти приоритеты определяют и новую философию самой Организации, и растущую международную субъектность Азербайджана - страны, которая сегодня уверенно превращает свою территорию в платформу сопряжения интересов между Востоком и Западом, Севером и Югом.

В фокусе саммита окажется, прежде всего, роль Азербайджана как гаранта энергетической устойчивости Европы и драйвера континентальной транспортной связности.

Система трубопроводов, объединённая в рамках Южного газового коридора (SGC), стала не просто масштабным энергетическим проектом, а настоящим фундаментом стратегической автономии Европы от традиционных поставщиков. SGC включает в себя три ключевых компонента:

Шахдениз - 2 (газовое месторождение в Каспийском море),

(газовое месторождение в Каспийском море), TANAP (Trans-Anatolian Pipeline) - проходящий через Турцию,

(Trans-Anatolian Pipeline) - проходящий через Турцию, TAP (Trans Adriatic Pipeline) - соединяющий турецкую сеть с Италией через Грецию и Албанию.

В 2024 году объём экспорта азербайджанского газа в ЕС составил 12,1 млрд кубометров, что на 20% превышает показатели предыдущего года. Как отметил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на Энергетическом форуме в Вене в марте 2025 года, "Азербайджан намерен довести поставки до 20 млрд кубометров уже к 2027 году, и при этом 30% экспорта к этому сроку будет происходить за счёт декарбонизированных и возобновляемых источников".

Показательно, что Еврокомиссия поддержала продление Соглашения о стратегическом энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном до 2035 года. А Греция, Болгария, Румыния и Венгрия рассматривают возможность подключения к SGC через интерконнекторы, уже строящиеся при поддержке Европейского инвестиционного банка.

Параллельно с энергетикой Азербайджан реализует амбициозную логистическую стратегию, центром которой становится Средний коридор (Middle Corridor), или Trans-Caspian International Transport Route (TITR), объединяющий Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Европу.

Только за 2024 год, по данным ОЭС, объём транзита по коридору вырос на 48%, достигнув рекордных 8,2 млн тонн. При этом транзитное время доставки грузов из китайского Сианя в Стамбул сократилось с 28 до 16 суток, что делает маршрут экономически конкурентоспособным альтернативе через Россию.

В рамках этой инициативы Азербайджан инвестировал в следующие стратегические инфраструктурные объекты:

Порт Алят - крупнейший на Каспии логистический центр, мощностью более 25 млн тонн грузов в год, с возможностью увеличения до 50 млн;

- крупнейший на Каспии логистический центр, мощностью более 25 млн тонн грузов в год, с возможностью увеличения до 50 млн; Зангиланский логистический хаб - мультифункциональный транспортно-индустриальный узел, связывающий Нахчыван с Восточной Зангезуром и Турцией;

- мультифункциональный транспортно-индустриальный узел, связывающий Нахчыван с Восточной Зангезуром и Турцией; Железнодорожная магистраль Хорадиз-Агбенд, восстанавливаемая в рамках реконструкции Карабаха, интегрируется в систему Восток-Запад через Иран.

Эти проекты дополняют инициативу Ташкентского саммита ОЭС (2023) по созданию единой платформы логистической совместимости и цифровой координации таможенных служб.

По мнению генерального секретаря ОЭС Хоссейна Эмир-Абдоллахиана, "Азербайджан превратил географию в стратегию. Его инфраструктурная политика - это основа для новой Евразии". Это не просто метафора. Баку за последние 15 лет доказал, что может изолированные маршруты и энергоносители превратить в целостную систему, в которой сопряжены интересы Китая, ЕС, стран Центральной Азии и Ближнего Востока.

Сегодня Азербайджан - не просто транзитёр. Это архитектор интеграции и гарант устойчивости цепочек поставок, что становится особенно актуальным в условиях глобальной турбулентности, вызванной новыми торговыми войнами и политическим расколом международных институтов.

Согласно отчёту Азиатского банка развития за I квартал 2025 года, Азербайджан вошёл в тройку стран региона с наибольшим мультипликативным эффектом от транспортной логистики на ВВП - наряду с Казахстаном и Вьетнамом.

Зелёный поворот ОЭС: Азербайджан как драйвер климатической дипломатии

Помимо транспорта и энергетики, особое внимание на саммите в Ханкенди будет уделено вопросам устойчивого развития и климатической трансформации экономики. Это направление - новое, но быстро набирающее стратегический вес в работе Организации экономического сотрудничества. И вновь Азербайджан оказывается в авангарде - как инициатор, как платформа и как практик.

Ключевым событием 2024 года в этом контексте стало открытие Центра чистой энергии ОЭС в Баку - первого специализированного института Организации, предназначенного для координации зелёной энергетики, климатических проектов и экологической устойчивости среди государств-членов.

Центр начал свою работу в мае 2024 года. Его структура включает:

региональный аналитический блок (совместно с UNEP и ESCAP),

технологическую платформу обмена решениями в сфере ВИЭ,

механизм финансирования зелёных стартапов и муниципальных проектов через Исламский банк развития и ECO Trade and Development Bank.

В первые 8 месяцев работы Центр инициировал 17 совместных проектов в области солнечной, ветровой и малой гидроэнергетики, включая пилотные станции в Восточном Зангезуре и Нахчыване.

По словам главы Центра, профессора Амира Резаи, "Цель - не только сократить углеродный след региона, но и превратить его в экспортёра чистых технологий".

Азербайджанская климатическая политика строится на принципе "энергетической двойственности" - сочетания традиционной углеводородной экспансии и активного перехода к ВИЭ. В этом отношении страна предлагает уникальную модель для региона.

На саммите в Ханкенди будет представлена Национальная стратегия устойчивого развития до 2035 года, в которой зафиксированы следующие цели:

доведение доли ВИЭ до 30% в энергомиксе к 2030 году;

в энергомиксе к 2030 году; снижение выбросов парниковых газов на 40% по сравнению с уровнем 1990 года ;

; запуск зелёных экономических зон в Карабахе, Зангезуре и Абшероне;

в Карабахе, Зангезуре и Абшероне; стимулирование инвестиций в ветроэнергетику (в частности, проект 240 МВт в Хызы-Апшерон с инвестициями Masdar).

На COP28 в Дубае Азербайджан получил высокую международную оценку. Специальный представитель ЕС по климату Франс Тиммерманс заявил: "Азербайджан становится настоящим мостом между глобальным Югом и Севером в вопросах климатической справедливости".

Азербайджан не ограничивается внутренними реформами. Он активно продвигает формирование региональной климатической коалиции в рамках ОЭС и Тюркского совета. В частности:

готовится проект Каспийской декларации по климату , который будет представлен на саммите;

, который будет представлен на саммите; обсуждается идея международного центра климатических исследований на базе Университета ADA в сотрудничестве с Казахстаном, Узбекистаном и Турцией;

в сотрудничестве с Казахстаном, Узбекистаном и Турцией; прорабатывается механизм взаимной торговли углеродными единицами среди стран ОЭС.

Таким образом, климатическая политика становится частью широкой дипломатической стратегии Азербайджана, укрепляющей его статус ответственного и прогрессивного игрока на евразийском пространстве.

Карабах как культурный мост: гуманитарная дипломатия Азербайджана и "мягкая сила" в действии

В рамках XVII саммита ОЭС в Ханкенди гуманитарное измерение сотрудничества между странами-участницами приобретает новое значение. Восстановление Карабаха - не только инфраструктурный, но и культурно-цивилизационный проект, в котором Азербайджан делает ставку на стратегию soft power: через культуру, туризм, образование и память.

Выбор города Шуша туристической столицей ОЭС на 2026 год - историческое и дипломатическое решение. Это признание особого места Карабаха в культурной истории тюрко-исламского мира и одновременный сигнал международному сообществу: регион, некогда воспринимавшийся как зона замороженного конфликта, теперь становится точкой притяжения.

Шуша - не просто жемчужина архитектуры и азербайджанской поэзии. Это символ возвращения и духовного единения. После восстановления более 700 объектов культурного наследия, включая мечеть Юхары Говхар Аğa, дом-памятник Вагифа и панораму поэта Натаван, город готов принимать не только делегации, но и миллионы туристов.

Министр культуры Адиль Керимли заявил на сессии ОЭС в Исламабаде в январе 2025 года:

"Шуша - это наш ответ на разрушение: мы предлагаем миру новую философию постконфликтного восстановления - через культуру, через диалог, через сопричастность".

Азербайджан предложит на саммите в Ханкенди создание Платформы культурного партнёрства стран ОЭС, которая будет включать:

программы обмена студентами и преподавателями между университетами,

совместные археологические и этнографические экспедиции на территории бывшего Великого шелкового пути,

создание международной киноплатформы "Karabakh Screen" для продвижения регионального культурного контента.

Карабах, таким образом, превращается не просто в культурный анклав, а в мост между цивилизациями, в пространство новой гуманитарной дипломатии, основанной не на травме, а на восстановлении.

На полях саммита планируется подписание соглашений между Азербайджаном и рядом стран ОЭС о взаимном признании дипломов, научных званий и образовательных программ. Это открывает путь к формированию единого образовательного пространства, в рамках которого Баку может претендовать на роль интеллектуального центра региона.

Университет ADA, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности и Карабахский кампус Бакинского государственного университета планируют принять студентов из Пакистана, Узбекистана, Ирана и Туркменистана уже в 2026 году.

Параллельно в регионе формируется туристическая связность: только в первом квартале 2025 года количество иностранных гостей в Физули, Шуше и Ханкенди составило более 62 000 человек - втрое больше, чем за тот же период в 2024-м.

От Ташкента к Ханкенди: институциональная эволюция ОЭС и новая парадигма регионального лидерства

Сравнивая предстоящий XVII саммит ОЭС в Ханкенди с предыдущим, XVI саммитом, состоявшимся 9 ноября 2023 года в Ташкенте, можно проследить чёткую институциональную трансформацию организации: от декларативной дипломатии к предметной кооперации, от номинального присутствия к содержательной вовлечённости, от риторики единства к политике синхронного развития.

Форум в Ташкенте, несмотря на высокую повестку (цифровизация, энергетика, инвестиции), оказался во многом формальным. Он запомнился прежде всего одобрением ряда стратегий - таких как Дорожная карта торгового сотрудничества и инициатива по транспортной совместимости - но практически не оставил конкретных проектов или институциональных решений.

Участие на уровне глав государств было ограничено. Президент Казахстана направил письменное обращение, Турция была представлена вице-президентом, Иран - министром экономики. Азербайджан, напротив, был представлен лично Президентом Ильхамом Алиевым, что уже тогда сигнализировало о намерении Баку активизировать платформу ОЭС и превратить её в инструмент политико-экономического влияния.

Саммит в Ханкенди отличается от ташкентского во всём:

политический уровень участия : ожидается личное присутствие президентов Турции (Реджеп Тайип Эрдоган), Пакистана (Асиф Али Зардари), Узбекистана (Шавкат Мирзиёев), Казахстана (Касым-Жомарт Токаев), Ирана (Масуд Пезешкиан) и генерального секретаря ОЭС Хоссейна Эмир-Абдоллахиана;

: ожидается личное присутствие президентов Турции (Реджеп Тайип Эрдоган), Пакистана (Асиф Али Зардари), Узбекистана (Шавкат Мирзиёев), Казахстана (Касым-Жомарт Токаев), Ирана (Масуд Пезешкиан) и генерального секретаря ОЭС Хоссейна Эмир-Абдоллахиана; фокус на устойчивом развитии и климате - впервые в истории ОЭС эти темы поднимаются на уровне глав государств;

- впервые в истории ОЭС эти темы поднимаются на уровне глав государств; презентация конкретных проектов, включая Центр чистой энергии, климатическую дорожную карту, транспортно-логистическую платформу ECOLogistics и фонд поддержки стартапов среди стран-членов.

В отличие от предыдущего форума, саммит в Ханкенди сопровождается более чем 40 двусторонними встречами, а также бизнес-форумом, выставкой экологических технологий, встречей министров энергетики и культуры, что придаёт событию статус не только политического, но и экономико-гуманитарного мегасобытия.

По информации, полученной из дипломатических источников и утечек проектных документов, по итогам саммита в Ханкенди могут быть приняты следующие ключевые резолюции:

Хартия устойчивого экономического сотрудничества ОЭС до 2035 года , закрепляющая приоритет зелёных инвестиций, цифровизации торговли и устойчивого транспорта;

, закрепляющая приоритет зелёных инвестиций, цифровизации торговли и устойчивого транспорта; решение о создании Совета по климатической политике ОЭС , в котором Азербайджан займёт первое председательство (2025-2027 гг.);

, в котором Азербайджан займёт первое председательство (2025-2027 гг.); утверждение механизма зелёного финансирования для совместных проектов в Карабахе, Восточном Туркестане и южных районах Пакистана ;

; инициатива "Карабахский гуманитарный диалог" - регулярный формат культурного сотрудничества стран-членов, предполагающий ежегодные фестивали, кинопоказы, научные форумы и обмен школьными программами.

Главный результат саммита в Ханкенди будет не в тексте деклараций, а в символическом и институциональном эффекте:

Азербайджан закрепит за собой статус модератора и координатора кооперации в регионе ОЭС ;

; Карабах окончательно войдёт в международный дискурс как регион интеграции, а не конфликта ;

; ОЭС - из периферийной площадки исламской дипломатии - превратится в функциональный евразийский альянс, в котором Баку занимает системообразующее положение.

Как отметил в недавнем интервью Deutsche Welle эксперт Немецкого института международных и безопасностных дел Януш Леман:

"Азербайджан - это уже не просто государство, успешно восстановившее свою территориальную целостность. Это точка сборки новой модели регионального лидерства: через инфраструктуру, через климат, через культуру".

Ханкенди как вершина евразийского курса Азербайджана

XVII саммит ОЭС - кульминация трёх десятилетий дипломатической стратегии Азербайджана. Проведённый в Ханкенди, он становится символом нового баланса сил в Евразии, где не границы диктуют геополитику, а проекты формируют союзы.

Азербайджан не просто вписывает Карабах в карту мира - он делает его платформой регионального будущего. А это уже не просто успех - это прецедент.

Азербайджан как якорь новой региональной архитектуры

С большой вероятностью, по итогам саммита в Ханкенди будет принята Хартия устойчивого развития ОЭС до 2035 года, где ключевыми станут цели:

синхронизация национальных энергетических стратегий с Парижским соглашением;

расширение роли женского предпринимательства в экономике региона;

цифровизация торговли между членами ОЭС;

развитие межуниверситетских платформ и научного обмена.

Кроме того, Азербайджан предложит провести в 2026 году в Баку Первый форум министров энергетики и экологии ОЭС, что станет продолжением темы климатического перехода.

В более широком смысле саммит в Ханкенди укрепляет международную субъектность Азербайджана. Баку всё активнее позиционирует себя как центр диалога между Западной и Центральной Азией, исламским и тюркским мирами, развитыми и развивающимися странами.

По мнению аналитика из RAND Corporation Джонатана Уолша, "Азербайджанская модель интеграции - это сочетание твёрдого прагматизма, символической силы и открытости к новым партнёрствам. Саммит ОЭС в Карабахе - кульминация этой модели".

Саммит в Ханкенди - это не только форум ОЭС. Это демонстрация новой стратегической философии Азербайджана: построения мира через развитие, дипломатии через инфраструктуру и идентичности через устойчивость. Карабах, восстановленный и интегрированный, становится территорией международного диалога, а Азербайджан - одним из главных строителей будущего Евразии.

Именно здесь, среди гор Карабаха, родится новая повестка для всего региона - повестка мира, процветания и ответственного лидерства.