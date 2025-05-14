Гусейн Гасанов арестован и объявлен в розыск

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов объявлен в розыск и заочно арестован за отмывание денег, ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным канала, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 174 УК РФ ("Легализация и отмывание денежных средств в особо крупном размере"). Отмечается, что 23 апреля соответствующий иск поступил в Чертановский районный суд. Суд заочно избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. Сейчас блогер находится в розыске.

По информации Mash, с 2024 года Гасанов не живет в России. По некоторым данным, он проживает в Азербайджане. Летом 2024 года столичная ФНС подала против него иск в суд. Причиной стал долг блогера - около 145 тысяч рублей.