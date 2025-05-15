Трое членов конгресса США заснули во время многочасовых заседаний

Трое американских конгрессменов заснули во время многочасовых заседаний в комитетах палаты представителей. Об этом сообщает телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Конгрессмена-республиканца от Юты Блейк Мур сморил сон на заседании комитета по путям и средствам, члены палаты представителей 71-летняя Дебби Дингелл и 80-летняя Джен Шаковски заснули на заседании комитета по энергетике и торговле.

Коллегам Мура пришлось будить его во время голосования. Дингелл в свое оправдание заявила, что не спала больше 30 часов, борясь против попыток республиканцев уменьшить выделение средств медстрахования Medicaid. По ее словам, она закрыла глаза, чтобы подумать об Америке, где каждый имеет доступ к качественной и доступной медицине.