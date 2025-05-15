Во Франции обокрали главу МИД Британии
Французский таксист, подвозивший министра иностранных дел Британии Дэвида Лэмми и его супругу Николу Грин, обвиняется в краже.
Как передает Day.Az, об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что инцидент произошел во время поездки Лэмми и Грин на французский горнолыжный курорт после визита британской королевской семьи в Рим.
Согласно заявлению, поданному Лэмми в полицию, таксист Насим Мумин по завершении поездки якобы достал нож и потребовал повторно оплатить дорогу, при том что поездка была оплачена после начала пути.
После этого Лэмми и Грин выскочили из машины, а Мумин уехал вместе с их багажом.
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