Во Франции обокрали главу МИД Британии

Французский таксист, подвозивший министра иностранных дел Британии Дэвида Лэмми и его супругу Николу Грин, обвиняется в краже.

Как передает Day.Az, об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что инцидент произошел во время поездки Лэмми и Грин на французский горнолыжный курорт после визита британской королевской семьи в Рим.

Согласно заявлению, поданному Лэмми в полицию, таксист Насим Мумин по завершении поездки якобы достал нож и потребовал повторно оплатить дорогу, при том что поездка была оплачена после начала пути.

После этого Лэмми и Грин выскочили из машины, а Мумин уехал вместе с их багажом.